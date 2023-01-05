Посольство США в Москве опубликовало обращение к россиянам

Пресс-служба американского посольства в России обнародовала послание Вашингтона к российским гражданам.

5 января на официальном сайте посольства Соединённых Штатов в Москве появилось обращение к гражданам России, в котором американская сторона сообщает, что Вашингтон не считает достойным россиян происходящее в их стране сейчас, поскольку в Белом доме рассматривают спецоперацию в Украине как акт агрессии.

По данным посольства США в РФ, американские политики уважают россиян и желают им мирного будущего, отметив, что русская литература и музыка изучается в университетах Соединённых Штатов.