Посольство США в Москве опубликовало обращение к россиянам
Пресс-служба американского посольства в России обнародовала послание Вашингтона к российским гражданам.
5 января на официальном сайте посольства Соединённых Штатов в Москве появилось обращение к гражданам России, в котором американская сторона сообщает, что Вашингтон не считает достойным россиян происходящее в их стране сейчас, поскольку в Белом доме рассматривают спецоперацию в Украине как акт агрессии.
По данным посольства США в РФ, американские политики уважают россиян и желают им мирного будущего, отметив, что русская литература и музыка изучается в университетах Соединённых Штатов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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