Баевский: под видом наёмников в Украину едут спецподразделения Запада
Донецкий депутат Андрей Баевский утверждает, что западные войска принимают участие в боевых действиях на Украине под видом иностранных наёмников.
Представитель парламента ДНР Андрей Баевский утверждает, что сотрудники западных военных спецподразделений фиктивно увольняются за пару месяцев до отправки на территорию Украины, где сражаются против России на стороне Киева под видом иностранных наёмников, приехавших в регион добровольно.
По мнению Баевского, очевидна крайняя слаженность прибывших с Запада солдат, что свидетельствует об управляемом характере их нахождения в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Наталья
Васильев рассказал, что женился на франуженке Анн, чтобы очутиться во Франции, где находилась его любимая Маша
Историк моды Александр Васильев признался, что вынужден был жениться на француженке Анн, так как это был единственный способ покинуть СССР. Во Францию уехала художница Маша, в которую был влюблен Александр.Подробнее...
-