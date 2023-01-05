Донецкий депутат Андрей Баевский утверждает, что западные войска принимают участие в боевых действиях на Украине под видом иностранных наёмников.

Представитель парламента ДНР Андрей Баевский утверждает, что сотрудники западных военных спецподразделений фиктивно увольняются за пару месяцев до отправки на территорию Украины, где сражаются против России на стороне Киева под видом иностранных наёмников, приехавших в регион добровольно.

По мнению Баевского, очевидна крайняя слаженность прибывших с Запада солдат, что свидетельствует об управляемом характере их нахождения в Украине.