Медведев резко ответил на обращение посольства США к гражданам России
Бывший российский президент Дмитрий Медведев дал оценку посланию посольства Соединённых Штатов к гражданам РФ.
В четверг заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал официальный комментарий на обращение американского посольства в Москве к российским гражданам, которое заявило, что Вашингтон желает мирного существования россиянам и поддерживает каждого из них.
По мнению Медведева, обращение посольства США к российским гражданам является актом лицемерия, поскольку именно Пентагон спонсирует украинские войска оружием и деньгами, затягивая спецоперацию, что приводит к новым человеческим жертвам.
Также Дмитрий Медведев отметил, что отправка российского корабля "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" на борту к берегам НАТО является новогодним подарком России к данной организации, которая способна понимать только язык силы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Наталья
Васильев рассказал, что женился на франуженке Анн, чтобы очутиться во Франции, где находилась его любимая Маша
Историк моды Александр Васильев признался, что вынужден был жениться на француженке Анн, так как это был единственный способ покинуть СССР. Во Францию уехала художница Маша, в которую был влюблен Александр.Подробнее...
-