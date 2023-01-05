Медведев резко ответил на обращение посольства США к гражданам России

Бывший российский президент Дмитрий Медведев дал оценку посланию посольства Соединённых Штатов к гражданам РФ.

В четверг заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал официальный комментарий на обращение американского посольства в Москве к российским гражданам, которое заявило, что Вашингтон желает мирного существования россиянам и поддерживает каждого из них.

По мнению Медведева, обращение посольства США к российским гражданам является актом лицемерия, поскольку именно Пентагон спонсирует украинские войска оружием и деньгами, затягивая спецоперацию, что приводит к новым человеческим жертвам.

Также Дмитрий Медведев отметил, что отправка российского корабля "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" на борту к берегам НАТО является новогодним подарком России к данной организации, которая способна понимать только язык силы.