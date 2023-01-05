Володин: изъятие активов РФ Берлином спровоцирует крах международного права

Вячеслав Володин прокомментировал новость о возможности конфискации российских активов со стороны Германии.

5 января спикер Государственной думы России Вячеслав Володин публично заявил, что в случае, если правительство Германии примет официальное решение об односторонней конфискации российских активов, международное право утратит свою ценность, что позволит Москве также изымать собственность недружественных стран.

Накануне ряд западных СМИ сообщил о том, что власти ФРГ рассматривают возможности конфискации активов России для их передачи украинскому правительству.