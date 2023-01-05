МО Беларуси: Минск и Москва проведут совместные летно-тактические учения
2023-01-05 16:10
В Минобороны Беларуси анонсировали совместные российско-белорусские учения военных пилотов.
Днём четверга Министерство обороны Республики Беларусь опубликовало свежий пресс-релиз, в котором ведомство сообщило, что российские и белорусские лётчики боевой авиации проведут коллективные стратегические учения, которые направлены на повышение боеготовности ВКС Союзного государства.
Примечательно, что ранее Александр Лукашенко заявил о проведённой модернизации белорусских самолётов советского образца для возможности несения ядерных боеприпасов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей