МО РБ: в Беларуси идёт наращивание региональной группы войск
2023-01-05 16:14
В Министерстве обороны Беларуси сообщили о состоянии совместной региональной группировки войск на территории РБ.
Пресс-релиз Министерства обороны Республики Беларусь от 05.01.23 уведомляет, что совместная региональная группировка российско-белорусских войск Союзного государствА, расположенная на территории РБ, продолжает увеличиваться посредством прибытия новых бойцов армии России.
Также в Минобороны Беларуси сообщили о скором проведении российско-белорусских лётно-тактических учений для совершенствования работы пилотов боевой авиации обеих стран.
Опубликовано: Ткачёв Андрей