МО РБ: в Беларуси идёт наращивание региональной группы войск

APS
2023-01-05 16:14

В Министерстве обороны Беларуси сообщили о состоянии совместной региональной группировки войск на территории РБ.

Пресс-релиз Министерства обороны Республики Беларусь от 05.01.23 уведомляет, что совместная региональная группировка российско-белорусских войск Союзного государствА, расположенная на территории РБ, продолжает увеличиваться посредством прибытия новых бойцов армии России.

Также в Минобороны Беларуси сообщили о скором проведении российско-белорусских лётно-тактических учений для совершенствования работы пилотов боевой авиации обеих стран.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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