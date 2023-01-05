Бывший помощник Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс раскритиковал обещание ВСУ вернуть Крым под контроль Киева к Рождеству.

5 января бывший представитель Белого дома Пол Крейг Робертс публично заявил, что правительство Украины насмешило весь мир, поскольку ранее пообещало, что ВСУ вернут крымский полуостров под контроль Киева к Рождеству. Робертс отметил, что этого не случилось к католическому Рождеству 25 декабря, и также не случится к православному Рождеству 7 января.

По мнению Пола Крейга Робертса, с учётом того, что в Крыму расположена база российского Черноморского флота, данный регион никогда не станет частью Украины.