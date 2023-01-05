МИД Индии: представителей Украины не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели

Пресс-служба индийского Министерства иностранных дел уведомляет, что Украину не пригласили на следующий саммит "Большой Двадцатки".

5 января сотрудник Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи публично заявил, что администрация Нью-Дели, где пройдёт осенний саммит Группы Двадцати, не намерена приглашать представителей Украины. Примечательно, что именно Индия председательствует в G20 в 2023 году.

Также Багчи отметил, что следующая встреча лидеров стран-участниц "Большой Двадцатки" состоится в Нью-Дели с 9 по 10 сентября текущего года.