ССО Беларуси получили новые БТР-82A и БТР-80К

Силы спецопераций получили новую бронетехнику БТР-82A и БТР-80К, а также специальные бронемашины, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

В эти минуты в Беларусь прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин», - говорится в сообщении.

Как ранее заявляли в ведомстве, белорусская армия по плану перевооружения закупила современную российскую технику и вооружения.

В Беларусь ранее были поставлены ракетные комплексы С-400 и «Искандер», которые пришли на смену устаревшим образцам военной техники в подразделениях ПВО и ракетных войск.