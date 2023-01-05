ССО Беларуси получили новые БТР-82A и БТР-80К
2023-01-05 18:03
Силы спецопераций получили новую бронетехнику БТР-82A и БТР-80К, а также специальные бронемашины, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
В эти минуты в Беларусь прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин», - говорится в сообщении.
Как ранее заявляли в ведомстве, белорусская армия по плану перевооружения закупила современную российскую технику и вооружения.
В Беларусь ранее были поставлены ракетные комплексы С-400 и «Искандер», которые пришли на смену устаревшим образцам военной техники в подразделениях ПВО и ракетных войск.
Опубликовано: Тарас Медведев