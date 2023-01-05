Грипп может сокращать срок жизни человека: всему виной возникающие осложнения

Грипп опасен прежде всего тем, что вызывает серьезные осложнения. Если проблемы касаются сердечно-сосудистой сферы, то у человека в дальнейшем заметно повышается риск смерти от сердечного приступа.

Кандидат медицинских наук Евгений Машковский объяснил, как грипп влияет на продолжительность жизни человека:

"Исследований, которые бы показывали непосредственное влияние вируса на сокращение продолжительности жизни нет. Однако различные осложнения на внутренние органы, в том числе сердечно-сосудистой системы, которые могут возникать после гриппа, могут косвенно влиять и сокращать продолжительность жизни"

Специалист рекомендует при заболевании гриппом не строить из себя героя - не продолжать ходить на работу или учебу, подвергая при этом риску себя и окружающих.

Болеть нужно дома, причем при гриппе рекомендуется постельный режим. Не желательно переносить заболевание "на ногах".

Важно соблюдать все рекомендации врача, а после болезни постепенно возвращаться к привычному ритму жизни: медленно увеличивать физические нагрузки, хорошо питаться, нормально высыпаться.

В этом случае организм плавно восстановится без резких перегрузок, это снизит риск развития осложнений.

Многократно перенесенный грипп может привести к хронической усталости. Не всегда человек повторно заболевает именно гриппом, это могут быть другие вирусные инфекции.

Итог все равно один - заметное ослабление организма, интоксикация, повышенная утомляемость.

Вот почему после любого заболевания необходим длительный реабилитационный период с приемом витаминов и щадящим режимом труда.