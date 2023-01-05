Латвийские спецслужбы в Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема по подозрению в нарушении экономических санкций и шпионаже.

5 января Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщил о том, что шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем был задержан латвийскими спецслужбами в Риге и уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму.

Согласно данным «Sputnik Ближнее зарубежье», Касем подозревается в нарушении антироссийских экономических санкционных ограничений Европейского союза и шпионаже.

В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в личном Tg-канале назвала задержание Марата Касема местью «диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность».