В Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема
Латвийские спецслужбы в Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема по подозрению в нарушении экономических санкций и шпионаже.
5 января Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщил о том, что шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем был задержан латвийскими спецслужбами в Риге и уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму.
Согласно данным «Sputnik Ближнее зарубежье», Касем подозревается в нарушении антироссийских экономических санкционных ограничений Европейского союза и шпионаже.
В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в личном Tg-канале назвала задержание Марата Касема местью «диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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