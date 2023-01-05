Никита Михалков госпитализирован с гриппом
2023-01-05 18:57
Пресс-служба Никиты Михалкова Евгения Дорофеева сообщила, что российского режиссёра госпитализировали с гриппом.
5 января российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Никиты Михалкова, назвало истинную причину госпитализации семидесятисемилетнего председатель Союза кинематографистов Российской Федерации.
В пресс-службе сообщили, что Михалкова госпитализировали с гриппом, не уточнив каких-либо деталей о состоянии лауреата премии «Оскар» за фильм «Утомлённые солнцем».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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