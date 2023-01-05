Никита Михалков госпитализирован с гриппом

Грипп может сокращать срок жизни человека: всему виной возникающие осложнения

Грипп опасен прежде всего тем, что вызывает серьезные осложнения. Если проблемы касаются сердечно-сосудистой сферы, то у человека в дальнейшем заметно повышается риск смерти от сердечного приступа.

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