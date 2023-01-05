Путин поручил прекратить огонь в зоне спецоперации с 6 по 7 января
2023-01-05 19:22
Президент России Владимир Путин дал главе Минобороны страны Сергею Шойгу поручение вести режим прекращения огня в зоне спецоперации на Украине.
Это указание будет действовать с 12.00 6 января до полуночи 7 января, оно распространяется на всю линию соприкосновения.
В Кремле отмечают, что такое решение было принято с учетом призывов Патриарха Кирилла.
В России призвали украинскую сторону также прекратить огонь, чтобы граждане могли посетить рождественские церковные службы.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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