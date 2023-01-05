Bloomberg: аномально теплая зима может спасти Европу от энергетического кризиса
2023-01-05 19:29
Агентство Bloomberg сообщает, что январь в Европе будет самым теплым за несколько лет, и это поможет смягчить энергетический кризис.
Согласно данным Maxar Technologies, полученным со спутников, температуры в Европе до конца января останутся умеренными.
Это может привести к снижению спроса на отопление в странах Евросоюза до минимальных уровней за 10 лет.
Ранее в Германии заявили, что дефицит газа этой зимой маловероятен, однако призвали экономно расходовать топливо.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Храмова Оксана
Грипп может сокращать срок жизни человека: всему виной возникающие осложнения
Грипп опасен прежде всего тем, что вызывает серьезные осложнения. Если проблемы касаются сердечно-сосудистой сферы, то у человека в дальнейшем заметно повышается риск смерти от сердечного приступа.Подробнее...
-