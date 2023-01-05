Bloomberg: аномально теплая зима может спасти Европу от энергетического кризиса

Агентство Bloomberg сообщает, что январь в Европе будет самым теплым за несколько лет, и это поможет смягчить энергетический кризис.

Согласно данным Maxar Technologies, полученным со спутников, температуры в Европе до конца января останутся умеренными.

Это может привести к снижению спроса на отопление в странах Евросоюза до минимальных уровней за 10 лет.

Ранее в Германии заявили, что дефицит газа этой зимой маловероятен, однако призвали экономно расходовать топливо.