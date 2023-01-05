Музыкальный критик Соседов: Меладзе должен навсегда покинуть Россию

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «Вечерней Москве» заявил, что Валерию Меладзе следует навсегда покинуть Россию.

Так критик отреагировал на сообщения СМИ о том, что Меладзе ответил на приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!» во время корпоратива в Дубае.

Критик призвал все российские телеканалы и радиостанции, а также концертных менеджеров объявить бойкот Меладзе.

Сам Меладзе ранее написал в соцсетях, что мечтает о согласии между народами и не хочет никого ненавидеть.