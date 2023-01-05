Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали по подозрению в шпионаже

Управление по контролю за продуктами Саудовской Аравии опровергло сообщение о содержании в печене "Орео" запрещенных исламом продуктов

Опровержение опубликовано с официального аккаунта в Твиттере, здесь же власти Саудовской Аравии подтвердили, что все продукты в стране допустимы для употребления в пищу мусульманами.

Подробнее...