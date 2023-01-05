Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали по подозрению в шпионаже

APS
2023-01-05 20:23

Латвийские спецслужбы задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема по подозрению в шпионской деятельности и нарушении санкций.

Касем находится в Центральной тюрьме Риги, суд выбрал мерой пресечения содержание под стражей.

Адвокат Касема Имма Янсоне утверждает, что ей пока не предоставили материалы дела. 

Согласно законам Латвии, на обжалование решения суда отводится десять дней. 

Опубликовано: Светлана Репина







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