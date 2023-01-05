Рождественское перемирие с Украиной будет объявлено с 12:00 6 января до 00:00 7 января
Владимир Путин приказал установить перемирие на Украине в связи с Рождеством и поручил Шойгу проследить за выполнением приказа.
С предложением о рождественском перемирии в зоне военных действий выступил ранее патриарх Кирилл.
Президент России поддержал эту инициативу и велел ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на территории Украины с 12 часов дня 6 января по 12 часов ночи 7 января.
Из сообщения пресс-службы Кремля:
«Исходя из того что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова»
Кроме патриарха Кирилла, с подобным предложением о перемирии выступил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Встречных предложений от украинской стороны о новогоднем или рождественском прекращении огня Россия не получила.
При этом Владимир Зеленский, президент Украины, перед встречей Нового года выступил с призывом к России о выводе российских войск с территории страны к Рождеству.
На что Кремль ответил однозначным отказом.
Советник Украины Михаил Подоляк в Твитере так прокомментировал инициативу Владимира Путина о временном прекращении огня:
"Держите лицемерие при себе".
Таким образом, Украина отказалась поддержать предложение российской стороны о рождественском перемирии.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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