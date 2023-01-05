Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Пресс-служба Седьмого флота США сообщает, что американский корабль прошел через Тайваньский пролив.

В США назвали это «демонстрацией приверженности свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Речь идет об эсминце класса «Арли Берк» с управляемым ракетным вооружением.

При этом в Седьмом флоте подчеркивают, что судно не входило в территориальные воды какого-либо государства.