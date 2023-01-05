Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив
2023-01-05 20:32
Пресс-служба Седьмого флота США сообщает, что американский корабль прошел через Тайваньский пролив.
В США назвали это «демонстрацией приверженности свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».
Речь идет об эсминце класса «Арли Берк» с управляемым ракетным вооружением.
При этом в Седьмом флоте подчеркивают, что судно не входило в территориальные воды какого-либо государства.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Храмова Оксана
Управление по контролю за продуктами Саудовской Аравии опровергло сообщение о содержании в печене "Орео" запрещенных исламом продуктов
Опровержение опубликовано с официального аккаунта в Твиттере, здесь же власти Саудовской Аравии подтвердили, что все продукты в стране допустимы для употребления в пищу мусульманами.Подробнее...
-