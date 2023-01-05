Президент Турции Эрдоган созвонился с Владимиром Зеленским
2023-01-05 20:49
5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Сообщается, что стороны обсуждали урегулирование украинского конфликта.
По информации администрации турецкого президента, Эрдоган предложил посредничество для обеспечения мира между Россией и Украиной.
Ранее президент Турции созвонился с Владимиром путинным и предложил ему снизить интенсивность боевых действий в одностороннем порядке.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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