Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае

Шоумен Максим Галкин вслед за певцом Валерием Меладзе выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае.

5 января российское новостное интернет-СМИ Mash сообщило о том, что покинувший России шоумен Максим Галкин, признанный иностранным агентом, продолжил фразу «Слава Украине!», которая активно использовалась украинскими националистами во время Великой Отечественной войны.

Обозреватели Mash уточнили, что данный инцидент произошёл во время выступления Галкина на концерте в Дубае, который проходил вчера, 4 января 2023 года.