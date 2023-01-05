Управление по контролю за продуктами Саудовской Аравии опровергло сообщение о содержании в печене "Орео" запрещенных исламом продуктов

Опровержение опубликовано с официального аккаунта в Твиттере, здесь же власти Саудовской Аравии подтвердили, что все продукты в стране допустимы для употребления в пищу мусульманами.

После того как в Твиттере появилось сообщение о том, что в печенье "Орео" содержатся ингредиенты, полученные из свинины, тут же появилось опровержение со стороны властей.

Представители органов власти с официального аккаунта Управления по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии заявили, что "вся еда в королевстве халяльная, и мы заверяем вас в нашем внимании и контроле за продуктами питания в Королевстве, а также в соблюдении утвержденных стандартных спецификаций".

Официальный аккаунт изготовителя печенья "Орео" также подтвердил через Твиттер, что их продукт на самом деле халяльный - то есть может быть употреблен в пищу мусульманами без нарушения требований ислама.

"Наше печенье Oreo, изготовленное для Ближнего Востока, Северной Африки и Пакистана, не содержит алкоголя и соответствует местным нормативным требованиям в регионе. Наши производственные мощности получили халяльную сертификацию от соответствующих органов"

Ранее, в 2021 году Управление по лекарственным средствам Саудовской Аравии выложило в Твиттере сообщение о желатине, который используется в капсулах с лекарствами.

При этом упор делался на то, что желатин изготовлен из животных или растительных источников с соблюдением особых требований, его производство находится под специальный контролем.

В итоге было отмечено, что продукт разрешен для использования в лекарствах, предназначенных для поступления на саудовский рынок и не содержит ингредиентов, добываемых из свинины.