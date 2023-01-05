Подоляк ответил на прекращение огня РФ: «Лицемерие оставьте себе»
2023-01-05 21:03
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал поручение Владимира Путина по поводу прекращения огня российского стороной на время рождественских праздников.
По словам советника, временное перемирие может наступить только в случае, если российские военные покинут украинские территории.
Он призвал российскую сторону «оставить лицемерие себе», отвергнув возможность временного перемирия на Рождество.
Ранее Владимир Путин поручил прекратить ведение огня на всей линии соприкосновения 6-7 января.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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