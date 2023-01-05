Подоляк ответил на прекращение огня РФ: «Лицемерие оставьте себе»

APS
2023-01-05 21:03

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал поручение Владимира Путина по поводу прекращения огня российского стороной на время рождественских праздников.

По словам советника, временное перемирие может наступить только в случае, если российские военные покинут украинские территории.

Он призвал российскую сторону «оставить лицемерие себе», отвергнув возможность временного перемирия на Рождество.

Ранее Владимир Путин поручил прекратить ведение огня на всей линии соприкосновения 6-7 января.

Опубликовано: Светлана Репина







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