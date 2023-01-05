В Госдуме РФ объявили обращение посольства США к россиянам вмешательством во внутренние дела
2023-01-05 21:17
Глава комиссии Госдумы по расследованию факторов вмешательства во внутренние дела РФ иностранных государств Василий Пискарев прокомментировал обращение американского посольства к россиянам.
По его словам, такие действия как раз и являются вмешательством во внутренние дела России.
Пискарев отметил, что посольство США в своем видеообращении призывает граждан РФ к беспорядкам.
Посольство США в России в своем видеоролике выразило солидарность с россиянами, стремящимися создать мирное будущее.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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