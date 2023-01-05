В Госдуме РФ объявили обращение посольства США к россиянам вмешательством во внутренние дела

Глава комиссии Госдумы по расследованию факторов вмешательства во внутренние дела РФ иностранных государств Василий Пискарев прокомментировал обращение американского посольства к россиянам.

По его словам, такие действия как раз и являются вмешательством во внутренние дела России.

Пискарев отметил, что посольство США в своем видеообращении призывает граждан РФ к беспорядкам.

Посольство США в России в своем видеоролике выразило солидарность с россиянами, стремящимися создать мирное будущее.