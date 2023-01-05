Interia: в Польше резко вырастут цены на продовольствие

Издание сообщает, что жителей Польши ожидает резкое подорожание продуктов питания.

Сообщается, что это произойдет из-за увеличения тарифов на электроэнергию. Существенно подорожают овощи, мясо, молочные продукты и алкоголь.

Издание также приводит данные Главного статистического управления страны, согласно которым в 2022 году продукты подорожали в среднем на 22,3-25,8%.

Ранее сообщалось, что в Польше из-за растущей инфляции закрывается множество небольших магазинов.