Interia: в Польше резко вырастут цены на продовольствие
2023-01-05 21:22
Издание сообщает, что жителей Польши ожидает резкое подорожание продуктов питания.
Сообщается, что это произойдет из-за увеличения тарифов на электроэнергию. Существенно подорожают овощи, мясо, молочные продукты и алкоголь.
Издание также приводит данные Главного статистического управления страны, согласно которым в 2022 году продукты подорожали в среднем на 22,3-25,8%.
Ранее сообщалось, что в Польше из-за растущей инфляции закрывается множество небольших магазинов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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