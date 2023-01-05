Египтяне страдают от экономического кризиса и долгов страны
2023-01-05 21:28
За последние десять лет внешний долг Египта увеличился более чем в три раза и достиг 157 млрд долларов.
В 2022 году страна девальвировала свою валюту на 57% по требованию кредиторов. Процентные ставки при этом выросли на 8%.
В результате у жителей страны возникли финансовые проблемы, ведь зарплаты в таких условиях не выросли.
В супермаркетах Каира действуют ограничения на количество упаковок риса для одного покупателя. Люди с низкими доходами больше не могут позволить себе покупать мясо.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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