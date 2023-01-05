Египтяне страдают от экономического кризиса и долгов страны

За последние десять лет внешний долг Египта увеличился более чем в три раза и достиг 157 млрд долларов.

В 2022 году страна девальвировала свою валюту на 57% по требованию кредиторов. Процентные ставки при этом выросли на 8%.

В результате у жителей страны возникли финансовые проблемы, ведь зарплаты в таких условиях не выросли.

В супермаркетах Каира действуют ограничения на количество упаковок риса для одного покупателя. Люди с низкими доходами больше не могут позволить себе покупать мясо.