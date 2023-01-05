Reuters: 6 января США объявят о новом пакете помощи Украине с 50 БМП Bradley

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что 6 января США объявят о новом пакете помощи Украине.

По данным агентства, в него войдут 50 боевых машин пехоты Bradley.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о том, что в новом пакете военной помощи Украине будут системы ПВО Patriot.

При этом Соединенные Штаты отказались поставлять на Украину танки Abrams.