Reuters: 6 января США объявят о новом пакете помощи Украине с 50 БМП Bradley
2023-01-05 22:00
Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что 6 января США объявят о новом пакете помощи Украине.
По данным агентства, в него войдут 50 боевых машин пехоты Bradley.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о том, что в новом пакете военной помощи Украине будут системы ПВО Patriot.
При этом Соединенные Штаты отказались поставлять на Украину танки Abrams.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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