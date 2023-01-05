Байден: с помощью рождественского перемирия Россия пытается найти немного кислорода

APS
2023-01-05 22:05

Президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин предложил рождественское перемирие на Украине с определенной целью.

По мнению американского лидера, таким способом россияне пытаются найти немного кислорода.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить режим прекращения огня в зоне спецоперации 6-7 января.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что это указание будет выполнено по всей линии соприкосновения.

Опубликовано: Светлана Репина







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