Байден: с помощью рождественского перемирия Россия пытается найти немного кислорода
2023-01-05 22:05
Президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин предложил рождественское перемирие на Украине с определенной целью.
По мнению американского лидера, таким способом россияне пытаются найти немного кислорода.
Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить режим прекращения огня в зоне спецоперации 6-7 января.
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что это указание будет выполнено по всей линии соприкосновения.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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