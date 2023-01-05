Forbes назвал 5 миллиардеров с самыми крупными потерями в 2022 году

Аль-Каймар или Белый Принц: самое популярное блюдо в Сирии теперь могут позволить себе только богачи

Аль-Каймар - это популярное традиционное блюдо, распространенное в сирийских городах. Местные жители называют его Белый Принц. До того как курс доллара начал расти, Белый Принц присутствовал на столах всех сирийцев.

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