Forbes назвал 5 миллиардеров с самыми крупными потерями в 2022 году
Журнал Forbes опубликовал список миллиардеров, чьи финансовые потери в прошлом году оказались самыми большими.
Первое место занимает Илон Маск, который потерял 125 млр долларов из-за падения акций Tesla и покупки соцсети Twitter.
На втором месте основатель Amazon Джефф Безос, потерявший 85 млрд долларов, а на третьем – соучредитель Meta Марк Цукерберг, лишившийся 77 млрд долларов.
Четвертая строчка досталась главному исполнительному директору материнской компании Google Alphabet Ларри Пейджу, пятая – соучредителю Google Сергею Брину. Они потеряли 46 и 45 млрд долларов соответственно.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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