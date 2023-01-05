Forbes назвал 5 миллиардеров с самыми крупными потерями в 2022 году

APS
2023-01-05 22:11

Журнал Forbes опубликовал список миллиардеров, чьи финансовые потери в прошлом году оказались самыми большими.

Первое место занимает Илон Маск, который потерял 125 млр долларов из-за падения акций Tesla и покупки соцсети Twitter.

На втором месте основатель Amazon Джефф Безос, потерявший 85 млрд долларов, а на третьем – соучредитель Meta Марк Цукерберг, лишившийся 77 млрд долларов.

Четвертая строчка досталась главному исполнительному директору материнской компании Google Alphabet Ларри Пейджу, пятая – соучредителю Google Сергею Брину. Они потеряли 46 и 45 млрд долларов соответственно.

Опубликовано: Светлана Репина







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