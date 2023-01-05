AP: новый пакет американской помощи Украине станет рекордным

По информации Associated Press, новый пакет американской военной помощи Украине обойдется почти в 3 млрд долларов.

Сообщается, что это рекордный показатель за время проведения спецоперации.

Журналисты отмечают, что в пакет войдет военное оборудование, изъятое Пентагоном из собственных запасов.

Ранее сообщалось, что в новые пакет военной помощи США может войти около 50 боевых машин пехоты Bradley, военные автомобили Humvee, большое количество боеприпасов, включая ракеты.