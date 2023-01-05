AP: новый пакет американской помощи Украине станет рекордным
2023-01-05 22:16
По информации Associated Press, новый пакет американской военной помощи Украине обойдется почти в 3 млрд долларов.
Сообщается, что это рекордный показатель за время проведения спецоперации.
Журналисты отмечают, что в пакет войдет военное оборудование, изъятое Пентагоном из собственных запасов.
Ранее сообщалось, что в новые пакет военной помощи США может войти около 50 боевых машин пехоты Bradley, военные автомобили Humvee, большое количество боеприпасов, включая ракеты.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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