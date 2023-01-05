Беларусь хочет построить порт в РФ за счет кредитов российских банков
2023-01-05 22:26
Глава Минтранса Беларуси Алексей Авраменко заявил, что республика планирует строительство порта в России.
Он уточнил, что проект предполагается реализовать за счет кредитов, предоставленных российскими банками.
Авраменко отметил, что через этот порт Беларусь хочет отправлять свои экспортные грузы.
Белорусская сторона также намерена контролировать заход судов, однако пока проект требует детального изучения.
Опубликовано: Светлана Репина