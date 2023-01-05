В Австралии весь летний сезон люди почему-то купаются в колготках

Таких купальщиков в колготах можно встретить на полуострове Кейп-Йорк штата Квинсленд. Откуда взялась такая странная привычка, легко можно понять, узнав больше о местных обитателях водных глубин.

На северном австралийском побережье люди частенько встречают в воде медуз. Встречи эти приятными не назовешь.

После таких контактов на теле остаются красные пятна, возникает сильное жжение, резкая боль.

Медузы Австралии отличаются от подобных особей, живущих в других регионах. Они полностью прозрачные, почти незаметные в воде.

Название этих существ - Chironex fleckeri (морские осы, медузы-коробочки). Весят они около 2 кг, развивают скорость в воде до 5-7 км/ч.

У такой медузы 40 щупалец, на каждом из которых по 5 тыс. стрекательных клеток. Во всех этих щупальцах содержится до 4 мг яда.

Смертельной для человека является доза 0,04 мг на килограмм веса. По статистике за год от таких медуз погибает как минимум один человек.

Как выяснили ученые, через капроновые колготки медузы не жалят людей. В этом случае они воспринимают человека как неживой объект, поэтому не активируют клетки с ядом.

Вот почему люди защищают себя от встречи с медузами при помощи колготок. Одну пару надевают на ноги, вторую на руки и всю верхнюю часть туловища, делая прорезь для головы.

Есть в Австралии и специальные костюмы, защищающие от медуз, - стингер-сьюты.

Но самый верный способ избежать встречи с этими существами - не купаться в море, когда они проявляют наибольшую активность.