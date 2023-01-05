Германия будет поставлять на Украину ЗРК Patriot вместе с США
2023-01-05 22:36
Согласно совместному заявлению Белого дома и кабмина Германии, страны готовят общий пакет военной помощи Украине.
Как и планировалось ранее, США передадут украинским военным зенитно-ракетную батарею Patriot. Такую же ЗРК передаст и Германия.
Кроме того, США включат в новый пакет боевые машины пехоты Bradley, а Германия – БМП Marder.
Обе страны займутся обучением украинских военных работе с переданными видами вооружений.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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