Германия будет поставлять на Украину ЗРК Patriot вместе с США

Согласно совместному заявлению Белого дома и кабмина Германии, страны готовят общий пакет военной помощи Украине.

Как и планировалось ранее, США передадут украинским военным зенитно-ракетную батарею Patriot. Такую же ЗРК передаст и Германия.

Кроме того, США включат в новый пакет боевые машины пехоты Bradley, а Германия – БМП Marder.

Обе страны займутся обучением украинских военных работе с переданными видами вооружений.