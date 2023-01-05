Издание Rebelión опубликовало материал Фабрицио Казари, который утверждает, что США уже получили от украинского конфликта все, что хотели.

По его мнению, теперь Соединенные Штаты пытаются втянуть Украину в договор, условия которого не будут соблюдаться.

Казари отмечает, что речь идет о чем-то подобном Минским соглашениям, и США преподносят это как «мирный договор».

Он также отметил, что для США и Европы дешевле обойдется финансирование неонацистских групп после заключения подобного договора, чем украинского конфликта.