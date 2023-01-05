Rebelión: США пытаются втянуть Украину в договор, который не будет выполняться
2023-01-05 23:07
Издание Rebelión опубликовало материал Фабрицио Казари, который утверждает, что США уже получили от украинского конфликта все, что хотели.
По его мнению, теперь Соединенные Штаты пытаются втянуть Украину в договор, условия которого не будут соблюдаться.
Казари отмечает, что речь идет о чем-то подобном Минским соглашениям, и США преподносят это как «мирный договор».
Он также отметил, что для США и Европы дешевле обойдется финансирование неонацистских групп после заключения подобного договора, чем украинского конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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