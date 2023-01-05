Путин поручил войскам РФ прекратить огонь в зоне спецоперации на Украине

Владимир Путин поддержал инициативу Патриарха Кирилла, предложившего установить перемирие в зоне СВО на Рождество.

Владимир Путин утверждает, что учёл личную просьбу главы Русской православной церкви Патриарха Кирилла, предложившего установить режим перемирия на территории Украины в канун православного Рождества, что позволит верующим посетить праздничные богослужения в местных церквях.

Согласно указу Путина, перемирие будет действовать с 12 часов дня по московскому времени 6 января до полуночи 7 января. Тажке пресс-служба Кремля сообщила, что Москва призывает Украину придерживаться режима перемирия.