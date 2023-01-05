Пять простых и эффективных правил, которые научат экономить

Экономить можно всегда, главное - задаться целью и соблюдать простые правила. Появилась мечта, и она требует вложений - не беда, все достижимо, надо лишь приложить немного усилий и запастись терпением.

Итак, как распределять свою бюджет более осознанно и приучить себя к экономии.

Экономия не должна быть во вред

Нельзя урезать себя и близких в необходимом. Не нужно отказываться от правильного питания и здорового образа жизни ради экономии.

Избегать кредитов

Лучше накопить на мечту постепенно и не быть никому должным, не переплачивать проценты. Кредит соблазняет тем, что можно получить желаемое быстро и целиком.

Но потом долгие месяцы человек будет в кабале и не сможет долго себе позволить следующие крупные покупки.

В магазин только на сытый желудок

Отправляться за продуктами надо на сытый желудок, в голодном состоянии можно купить лишнее и ненужное. Если человек не голоден, он потратит деньги осмысленнее.

То же самое касается дурного настроения и депрессии. Нельзя появляться в магазине в таком состоянии, можно наделать глупостей.

Возникнет соблазн побаловать себя любимого, и деньги будут потрачены зря.

Не брать с собой много денег

Взяв с собой небольшую сумму, человек не будет покупать лишнего и будет строго обдумывать свои траты.

Даже решившись на покупку, можно всегда успеть передумать по пути домой за нехватающей суммой.

Не сравнивать себя с другими

Не нужно гнаться за другими и завидовать чужим успехам. Если кто-то позволяет себе роскошную жизнь, значит, у него другой доход, отличный от вашего. Всему свое время.

Пока надо ограничить себя, чтобы постепенно добиться желаемого уровня благосостояния.