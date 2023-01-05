Белый дом: Германия согласилась поставить Киеву ЗРК Patriot и БМП Marder

В Белом доме сообщили о согласии Берлина на поставку ряда вооружений украинским войскам.

Пресс-релиз Белого дома от 5 января гласит, что после длительных переговоров правительство США уговорило власти Германии осуществить поставку зенитно-ракетной системы Patriot войскам Украины. Отмечается, что Вашингтон также намеревается поставить одну батарею Patriot Киеву.

Также известно, что Берлин направит ВСУ боевые машины пехоты Marder немецкого производства. Характерно, что днём ранее бойцы ЧВК "Вагнер" публично жаловались основателю организации Евгению Пригожину на нехватку подобных машин у российских военных в районе Артёмовска.