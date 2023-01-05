На традиционном аукционе в Токио продали тунца за 270 000 долларов

APS
2023-01-05 23:23

5 января на традиционном аукционе в Токио продали тунца за 270 000 долларов. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Суши-ресторан Onodera, удостоенный звезды Мишлен, и японский оптовик Yamayuki заплатили 36,04 миллиона иен (273 000 долларов) за 212-килограммового голубого тунца.

Шеф-повар Онодеры Акифуми Сакагами заявил журналистам после аукциона, что проданная рыба «имеет все качества хорошего тунца».

Первый аукцион года на рыбном рынке Тойосу — важная традиция в Японии, которая ежегодно привлекает большое количество оптовиков рыбного сектора и владельцев ресторанов.

Опубликовано: Светлана Репина







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