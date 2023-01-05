В Кремле сомневаются, что слова Подоляка об отказе от рождественского перемирия согласованы с Зеленским
2023-01-05 23:29
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Подоляка об отказе от рождественского перемирия могли быть его личным мнением, а не позицией Зеленского.
Ранее Владимир Путин поручил временно прекратить огонь в зоне спецоперации 6-7 января.
В ответ глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что любые перемирия возможны только после вывода российских войск с Украины.
Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина не поддерживает идею рождественского перемирия.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Бессонница - одна из распространенных проблем, которая изрядно мешает жить и портит здоровье
Для восстановления потраченных сил организму надо спать минимум 6 часов в сутки. А в идеале - 8-10 часов. Бессонница не позволяет полноценно отдыхать и выматывает человека, вызывая хроническую усталость.Подробнее...
-
-