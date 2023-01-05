В Кремле сомневаются, что слова Подоляка об отказе от рождественского перемирия согласованы с Зеленским

APS
2023-01-05 23:29

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Подоляка об отказе от рождественского перемирия могли быть его личным мнением, а не позицией Зеленского.

Ранее Владимир Путин поручил временно прекратить огонь в зоне спецоперации 6-7 января.

В ответ глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что любые перемирия возможны только после вывода российских войск с Украины.

Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина не поддерживает идею рождественского перемирия.

Опубликовано: Светлана Репина







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