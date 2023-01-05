Офицер разведки США в отставке Скотт Риттер заявил, что России удалось опередить планы Киева по захвату Донбасса.

Он отметил, что РФ успешно противостоит Западу, НАТО и США, хотя раньше никто не осмеливался на такие действия.

Риттер подчеркнул, что Россия показала, на что готова пойти из-за безответственных действий Запада.

При этом ее экономика не рухнула из-за санкций, а наоборот, растет и укрепляется. Между тем Запад оказался неспособен на серьезную дипломатию.