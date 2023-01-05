Офицер разведки США Риттер: Россия осмелилась противостоять Западу и НАТО
2023-01-05 23:35
Офицер разведки США в отставке Скотт Риттер заявил, что России удалось опередить планы Киева по захвату Донбасса.
Он отметил, что РФ успешно противостоит Западу, НАТО и США, хотя раньше никто не осмеливался на такие действия.
Риттер подчеркнул, что Россия показала, на что готова пойти из-за безответственных действий Запада.
При этом ее экономика не рухнула из-за санкций, а наоборот, растет и укрепляется. Между тем Запад оказался неспособен на серьезную дипломатию.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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