Галкин вслед за Меладзе произнёс лозунг украинских националистов
Максим Галкин произнёс украинское националистическое приветствие во время выступления в Дубае.
В четверг вечером российский комик Максим Галкин (признан иноагентом по решению Министерства юстиции России) выступил с концертной программой в Дубае, где со сцены произнёс фразу "героям слава" в ответ на возглас "слава Украине" из зала, что является традиционным приветствием националистически настроенных представителей ВСУ.
Примечательно, что накануне в аналогичную ситуацию в Дубае попал российский певец Валерий Меладзе, который в отличие от Галкина, проговорил те же слова не в микрофон.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Храмова Оксана
Бессонница - одна из распространенных проблем, которая изрядно мешает жить и портит здоровье
Для восстановления потраченных сил организму надо спать минимум 6 часов в сутки. А в идеале - 8-10 часов. Бессонница не позволяет полноценно отдыхать и выматывает человека, вызывая хроническую усталость.Подробнее...
-
-