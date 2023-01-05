Галкин вслед за Меладзе произнёс лозунг украинских националистов

Максим Галкин произнёс украинское националистическое приветствие во время выступления в Дубае.

В четверг вечером российский комик Максим Галкин (признан иноагентом по решению Министерства юстиции России) выступил с концертной программой в Дубае, где со сцены произнёс фразу "героям слава" в ответ на возглас "слава Украине" из зала, что является традиционным приветствием националистически настроенных представителей ВСУ.

Примечательно, что накануне в аналогичную ситуацию в Дубае попал российский певец Валерий Меладзе, который в отличие от Галкина, проговорил те же слова не в микрофон.