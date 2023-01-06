Райдер: США не верят в возможность наступления РФ на Украину из Беларуси

Глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер выразил уверенность, что российские войска в Беларуси не готовятся к наступлению на Украину.

6 января пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Патрик Райдер публично заявил, что на текущий момент американская разведка не наблюдает признаков того, что группировка российских военных намеревается осуществить наступательную операцию против Украины с территории Беларуси.

При этом Райдер отметил, что США внимательно следят за передвижениями войск РФ в Беларуси, отметив, что аналогичные действия предпринимает украинская сторона.