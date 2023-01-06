Бессонница - одна из распространенных проблем, которая изрядно мешает жить и портит здоровье

Для восстановления потраченных сил организму надо спать минимум 6 часов в сутки. А в идеале - 8-10 часов. Бессонница не позволяет полноценно отдыхать и выматывает человека, вызывая хроническую усталость.

Люди, страдающие бессонницей, поздно ложатся, рано встают и спят урывками, постоянно просыпаясь в течение ночи. Отсюда начинаются многие проблемы со здоровьем.

Как понять, что у вас бессонница:

ранний подъем - в 3-5 часов утра;

трудности с засыпанием, когда можно час проваляться без сна;

ночные пробуждения - два и более раз за ночь.

Острая бессонница - рваный сон, который случается от трех раз в неделю и чаще в течение трех месяцев.

Хроническая - бессонница мучает человека более трех месяцев.

Транзиторная - возникает периодически в особых ситуациях (смена часовых поясов, волнение перед важными моментами или после них).

Последствия:

панические атаки, тревожность, нервное возбуждение, навязчивые мысли;

появление лишнего веса вплоть до ожирения;

ослабление иммунитета, частые болезни;

развитие болезней головного мозга, например, болезнь Паркинсона, Альцгеймера;

понижение кровяного давления;

ускоренное старение организма;

снижение концентрации внимания, и как итог - повышенный травматизм.

Бессонница может быть сопутствующим симптомом биполярного расстройства, шизофрении, депрессии.

Причины:

биологические - дефицит йода, магния, железа или хронические болезни;

социальные - стрессы, конфликты, депрессивные состояния, эмоциональные перегрузки;

психологические - негативные эмоции снижают выработку гормонов, сокращается синтез мелатонина (гормон сна).

При бессоннице в организме больше кортизола - гормона стресса, в противовес мелатонину.

Зная основные причины проблем со сном, легче выбрать тактику борьбы с бессонницей. В тяжелых случаях надо обязательно обращаться к врачу.