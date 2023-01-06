Бессонница - одна из распространенных проблем, которая изрядно мешает жить и портит здоровье
Для восстановления потраченных сил организму надо спать минимум 6 часов в сутки. А в идеале - 8-10 часов. Бессонница не позволяет полноценно отдыхать и выматывает человека, вызывая хроническую усталость.
Люди, страдающие бессонницей, поздно ложатся, рано встают и спят урывками, постоянно просыпаясь в течение ночи. Отсюда начинаются многие проблемы со здоровьем.
Как понять, что у вас бессонница:
ранний подъем - в 3-5 часов утра;
трудности с засыпанием, когда можно час проваляться без сна;
ночные пробуждения - два и более раз за ночь.
Острая бессонница - рваный сон, который случается от трех раз в неделю и чаще в течение трех месяцев.
Хроническая - бессонница мучает человека более трех месяцев.
Транзиторная - возникает периодически в особых ситуациях (смена часовых поясов, волнение перед важными моментами или после них).
Последствия:
панические атаки, тревожность, нервное возбуждение, навязчивые мысли;
появление лишнего веса вплоть до ожирения;
ослабление иммунитета, частые болезни;
развитие болезней головного мозга, например, болезнь Паркинсона, Альцгеймера;
понижение кровяного давления;
ускоренное старение организма;
снижение концентрации внимания, и как итог - повышенный травматизм.
Бессонница может быть сопутствующим симптомом биполярного расстройства, шизофрении, депрессии.
Причины:
биологические - дефицит йода, магния, железа или хронические болезни;
социальные - стрессы, конфликты, депрессивные состояния, эмоциональные перегрузки;
психологические - негативные эмоции снижают выработку гормонов, сокращается синтез мелатонина (гормон сна).
При бессоннице в организме больше кортизола - гормона стресса, в противовес мелатонину.
Зная основные причины проблем со сном, легче выбрать тактику борьбы с бессонницей. В тяжелых случаях надо обязательно обращаться к врачу.
Опубликовано: Храмова Оксана