Рогозин назвал Максима Галкина «выродком» за слова «Героям слава!»

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который сейчас руководит спецотрядом военных советников «Царские волки», назвал юмориста Максима Галкина «выродком».

Причиной послужил проукраинский лозунг, произнесенный Галкиным со сцены во время концерта в Дубае.

Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись этого выступления шоумена вместе с фотографиями его брата и отца.

Дмитрий Рогозин назвал должности этих людей, отметил, что отец Галкина достойный и уважаемый человек, назвав самого Максима «выродком».