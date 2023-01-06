Рогозин назвал Максима Галкина «выродком» за слова «Героям слава!»
2023-01-06 00:09
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который сейчас руководит спецотрядом военных советников «Царские волки», назвал юмориста Максима Галкина «выродком».
Причиной послужил проукраинский лозунг, произнесенный Галкиным со сцены во время концерта в Дубае.
Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись этого выступления шоумена вместе с фотографиями его брата и отца.
Дмитрий Рогозин назвал должности этих людей, отметил, что отец Галкина достойный и уважаемый человек, назвав самого Максима «выродком».
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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