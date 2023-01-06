МИД Индии: Украину не приглашали на саммит G20 в Нью-Дели
2023-01-06 00:51
Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Украину не пригласили на саммит G20, который состоится в Нью-Дели в сентябре.
При этом в мероприятии будут участвовать не только государства G20. Туда приглашены представители еще девяти стран.
По словам Багчи, в саммите будут участвовать Оман, Нидерланды, Египет, Бангладеш, ОАЭ, Испания, Маврикий, Нигерия и Сингапур.
Вместе с тем дипломат отметил, что до саммита еще остается достаточно времени.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Бессонница - одна из распространенных проблем, которая изрядно мешает жить и портит здоровье
Для восстановления потраченных сил организму надо спать минимум 6 часов в сутки. А в идеале - 8-10 часов. Бессонница не позволяет полноценно отдыхать и выматывает человека, вызывая хроническую усталость.Подробнее...
-
-