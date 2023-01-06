Американская дипломатия использует турецкое название «Türkiye» для обозначения Турции

Американская дипломатия теперь будет называть Турцию «Türkiye», а не «Турцией», что также означает «индейка» на английском языке, заявил в четверг Госдепартамент, отвечая на запрос турецкого правительства.

Вашингтон уже использовал название «Türkiye» в четверг в пресс-релизе, объявив о совместных с Анкарой экономических санкциях против сети, обвиняемой в том, что она помогала финансированием джихадистской группировке «Исламское государство» (ИГ).

«Посольство Турции попросило нас использовать это написание в наших сообщениях», — сказал представитель МИД США Нед Прайс, добавив, что оно будет использоваться в официальном и двустороннем дипломатическом контексте.

Но использование слова «Турция» не запрещено, отметил Нед Прайс, потому что оно «лучше воспринимается американской общественностью».