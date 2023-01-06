Принцу Гарри не стыдно за 25 человек, убитых им в Афганистане

Американская пресс знакомится с отрывками из новой книги принца Гарри, где он рассказал об участии в боевых действиях в Афганистане.

Гарри дважды направлялся в Афганистан, чтобы принимать участие в боях в составе контингента королевских войск.

«Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил… Итак, мое число — 25. Это не наполняло меня удовлетворением, но я и не испытывал стыд», – написал Гарри в своих воспоминаниях.

Книга мемуаров британского принца, отрекшегося от короны после брака с моделью, «Запасной» выходит в свет в январе и сейчас Гарри проводит активную кампанию по ее продвижению в США.