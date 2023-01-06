Галкин на концерте в Дубае поддержал лозунг «Слава Украине!»

Максим Галкин выступал в Дубае 4 января. Когда юморист услышал в зале лозунг "Слава украине!", он поспешил поддержать его.

Выступление Галкина состоялось в Дубае 4 января.

Юморист со сцены сообщил, что его попросили "быть нейтральным", но он не в силах этого сделать.

Когда в зале прозвучал лозунг "Слава Украине!", то шоумен сначала переспросил, что произнесли. Убедившись, что это известный лозунг, поспешил поддержать его.