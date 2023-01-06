Зеленые в Германии выступают за срочную поставку Киеву танков Leopard 2

Заявление Берлина о поставке Киеву бронетранспортеров Marder не устраивает политика Антона Хофрайтера из партии «Зеленых».

Он потребовал предоставить ВСУ основной боевой танк Бундесвера Leopard 2.

«Стратегия должна заключаться в том, чтобы мы поддерживали Украину всем, что ей нужно на поле боя, и это включает в себя гораздо больше», — заявил председатель комитета Европы в Бундестаге.

«Я хотел бы, как основная страна-производитель Leopard 2, чтобы мы начали европейскую инициативу по поставке Leopard 2 и вместе с Европой посмотрели, что мы можем поставить Украине, чтобы она могла освободить оккупированные территории», - заявил политик и потребовал немедленной поставки основных танков.

Ранее Германия на уровне министерства обороны отказалась от поставок Leopard 2, заявив, что этот вопрос требует обсуждения с партнерами по НАТО. Взамен федеральное правительство пообещало поставить бронетранспортеры Marder и Puma.