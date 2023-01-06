Секс, наркотики и «плохая мачеха» — биография Гарри шокирует британцев

Насилие, соперничество, предательство: в своих мемуарах 38-летний принц Гарри рассказал о жизни и конфликтах британских королевских особ, которые ранее были неизвестны.

Книгу с названием «Запасной» на самом деле не предполагалось публиковать до 10 января, и издательство «Пингвин» даже предприняло повышенные меры предосторожности в отношении эксклюзивного и дорогого материала.

Тем не менее, в четверг она случайно оказалась в книжных магазинах Испании, и леволиберальный «The Guardian», смог полистать экземпляр книги.

С этого момента взрывоопасные, а иногда и нелепые подробности из жизни королевской семьи попали в поле зрения общественности и иногда заставляют британцев открыть рот.

Уже давно звучали предупреждения о том, что Гарри может окончательно разочаровать британскую королевскую семью и таким образом потрясти всю монархию.

«Это учреждение может функционировать только в условиях секретности и почти полной тишины», — заявил в четверг вечером Sky News обозреватель и тележурналист Стив Ричардс.

Гарри выдвинул самые серьезные обвинения в книге против своего 40-летнего брата принца Уильяма, который, как сообщается, ранил его в ссоре.

Спусковым крючком для отречения Гарри стали обвинения против его 41-летней жены Меган.

Соперничество со старшим братом указано и в названии книги — «Запасной», согласно мемуарам, так отец Гарри говорил о нем после его рождения.

Братья, которых когда-то считали неразлучными и которые называют друг друга «Вилли» и «Гарольд», давно находятся в ожесточенной конкуренции.

Гарри называет Уильяма в книге «любимым братом», но также и «величайшим противником».

Тем временем британские СМИ, такие как «Daily Mail», чуть ли не каждый час публикуют новые статьи с подробностями из книги.

В пятницу, например, прозвучали последние слова Гарри на смертном одре покойной королевы, а также признание того, что он пытался связаться со своей покойной матерью Дианой через медиума.