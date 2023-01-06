ГПК Беларуси: сморгонские пограничники задержали двух мужчин с самодельным дроном

В Госпогранкомитете Беларуси сообщили о задержании сморгонскими пограничниками двух мужчин с самодельным дроном на белорусско-литовской границе.

6 января пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила, что сморгонские пограничники задержали двух белорусов с самодельным беспилотным летательным аппаратом вблизи государственной границы с Литвой.

Задержанные утверждают, что хотели поупражняться в управлении коптером, но смогли объяснить, почему выбрали для этой цели именно участок белорусско-литовской границы.

В Госпокранкомитете отметили, что использование и владение беспилотником в пограничной полосе, а также его оставление вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы запрещено.